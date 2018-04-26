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Турция запустила в серию свой первый танк
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Турция запустила в серию свой первый танк 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: N+1
Первый турецкий основной боевой танк Altay пошел в серийное производство. Начальная партия состоит из 250 машин, а собирать их будут на совместном турецко-катарском предприятии BMC. В последствии местные военные планируют приобрести до тысячи подобных танков, сообщает издание Defense News.
Первые танки пока будут оснащать немецкими силовыми установками мощностью 1500 лошадиных сил. Позднее Altay перейдет на более мощные силовые установки турецкого производства. 60-тонная боевая машина должна разгоняться до 70 километров в час по шоссе.
Танк вооружен 120-миллиметровым орудием. Это стандартный калибр для стран НАТО. Системы автоматической подачи снарядов на Altay нет. Поэтому кроме механика-водителя, командира и наводчика, в экипаж танка входит еще и заряжающий.
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