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Де Мистура: астанинская и сочинская инициативы по Сирии достигли своего предела
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Де Мистура: астанинская и сочинская инициативы по Сирии достигли своего предела 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 26 апреля. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура считает, что переговорные процессы по сирийскому урегулированию в Астане и Сочи достигли своего лимита, и теперь лишь дипломатия высокого уровня поможет не допустить, чтобы длящийся более 7 лет конфликт пошел по балканскому сценарию.
Такое мнение эмиссар ООН высказал в четверг в интервью британской радиостанции Би-би-си.
"Инициативы под эгидой России достигли своего предела. Астана была очень хорошей инициативой, но это всего три страны (Россия, Иран, Турция), а не все те, которые вовлечены [в конфликт], и подразумевалось, что их действия приведут к деэскалации конфликта, но то, что мы видим, это его эскалация", — сказал де Мистура.
"Сочи была бы отличной инициативой в случае, если она смогла бы привести к созданию конституционной комиссии, которую мы могли бы обсуждать в Женеве. Этого пока не произошло. Без новой конституции и новых выборов политического процесса не будет, а без политического процесса это будет пиррова победа, а не восстановление [страны]", — добавил он.
"Пришло время дипломатии высокого уровня, с участием не только трех стран — гарантов астанинского процесса, позиции которых сходны по многим вопросам, но и с участием других стран. Если этого не произойдет, мы будем иметь балканизацию Сирии, что будет трагедией", — полагает спецпосланник, по мнению которого альтернативы женевскому процессу нет.
О переговорных процессах
Восьмой раунд переговоров по Сирии в Женеве открылся 28 ноября 2017 года при участии правительственной и оппозиционной делегаций этой страны. На нем предполагалось обсудить 12 принципов будущего устройства страны, конституционный процесс и выборы, затронув темы управления и борьбы с терроризмом, однако консультации, завершившиеся 15 декабря, не дали результатов.
Стороны взаимно обвиняли друг друга, прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не удалось начать. Де Мистура тогда указал на то, что обе стороны создали на переговорах негативную и безответственную атмосферу, постоянно выдвигая предварительные условия.
Первый раунд переговоров в Астане прошел 23-24 января 2017 года, а последний, восьмой, 21-22 декабря того же года. По его итогам Россия, Иран и Турция подтвердили решимость продолжить сотрудничество для полной ликвидации запрещенных в России группировок "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусры" и других террористических организаций, а также не допустить перемещения террористов в другие страны и регионы. Гаранты достигли договоренностей и по ряду других вопросов, а также об определении даты проведения в Сочи Конгресса национального диалога, который состоялся в конце января 2018 года.
Главным итогом конгресса стало создание Конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве и займется внесением поправок в уже существующую Конституцию Сирии. Кроме того, участники конгресса приняли заявление с принципами будущего устройства страны: уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости Сирии, обеспечение прав всех этнических и конфессиональных групп. Также участники мероприятия выразили общее желание как можно скорее положить конец продолжающемуся конфликту и призвали ООН и мировое сообщество внести вклад в восстановление государства.
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