Результаты следствия в Сирии никак не отразятся на информационной войне

«Атлантико»: Российский телеканал опубликовал видео, из которого следует, что химические атаки в Сирии были всего лишь постановкой. Что из этого следует, учитывая, что следователи, наконец, смогут попасть на место событий?

Ален Родье: Сейчас, прежде всего в международной сфере, мы находимся в ситуации информационной войны, когда становится очень трудно отличить правду от лжи, особенно в том, что касается событий на Ближнем Востоке. Главная цель риторики политического руководства (западного, российского или китайского) — это в первую очередь граждане. Как бы то ни было, тут стоит отметить один важный момент: россияне по большей части убеждены в верности представления ситуации в Сирии своими властями, тогда как среди западной общественности (за вычетом англосаксов) куда больше сомнений (китайцев, судя по всему, это волнует меньше, поскольку ситуация их напрямую не касается, если не считать проблемы с уйгурами).

У меня вызывает большую тревогу тот факт, что сирийский конфликт по-тихому перетекает в Европу (прежде всего, во Францию ) подобно палестино-израильскому. С обеих сторон раздаются чрезвычайно резкие комментарии. Сторонники неоконсерватизма напоминают оппонентам о «черных» временах нашей истории и называют их пособниками кремлевской пропаганды, которую распространяют «RT» и «Sputnik» (глава государства лично назначил эти каналы целью народной виндикты). Некоторые убежденные в своей правоте цензоры даже обвиняют в «предательстве» тех, кто не согласен с их точкой зрения.

Складывается впечатление, что у кого-то из таких идеологов есть желание вернуть военные трибуналы и сдуть пыль с гильотины. Пусть они и проявляют «благодушие», они явно были бы не прочь открыть в психушках специальные отделения для всех людей с «отклонениями». А как же еще? Ведь они могут быть только безумцами, раз отрицают совершенно очевидные вещи! Не стоит забывать, что лидеры Вьетминя и красных кхмеров учились во французских вузах, которые, как всем известно, представляют собой настоящий храм диалога, терпимости и исторической истины. А одно время там даже был в моде маоизм…

Что касается ситуации с предполагаемыми химическими атаками в Думе , сегодня не существует неопровержимых доказательств (чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно ознакомиться с опубликованной 14 апреля «национальной оценкой») в пользу ни одной из сторон. В теории, ситуация должна проясниться в ближайшие несколько недель, однако нет никакой гарантии того, что правда все же будет установлена.

Владимир Путин? — Эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск и взяли образцы в зоне предполагаемой химической атаки. Какими могут быть последствия, если они ничего не найдут или же подтвердят гипотезу о заговоре, которую выдвигают Башар Асад

— Задача ОЗХО заключается в том, чтобы установить факт применения химического оружия, тогда как результаты станут известны после анализов в независимых лабораториях. Если же применение химоружия будет подтверждено, ОЗХО не уполномочена называть ответственных. Кроме того, результаты исследования в любом случае будут оспорены.

Если следы химических веществ не будут обнаружены, Запад заявит, что сирийские власти тормозили (разумеется, с подачи Москвы ) работу следователей, чтобы «зачистить» исследуемую зону. Заявления Парижа, Лондона и Вашингтона будут идти именно в таком направлении.

При обнаружении следов Дамаск скажет, что это химоружие складировалось мятежниками и либо выплеснулось наружу в ходе обстрелов со стороны правительственных войск, либо было намеренно использовано, чтобы вызывать западный удар.

То есть, не стоит чего-либо ждать от этих исследований в политическом плане. Они будут полезны разве что историкам, которые через несколько десятилетий займутся изучением гражданской войны в Сирии. Сегодня же хоть сколько-нибудь нейтральный анализ невозможен из-за огромного накала страстей.

— Срок ожидания результатов анализов составляет две недели. На этот период установится статус-кво?

— В том, что касается гражданской войны, которая уже больше семи лет бушует в Сирии, нельзя быть уверенным ни в чем. Мятежники (они отличаются огромным разнообразием и зачастую сражаются между собой за контроль над территорией, которая тает, как шагреневая кожа, под ударами правительственных и турецких сил) готовы на все, чтобы спровоцировать международное вмешательство. Мне кажется, они очень сильно ошибаются, потому что ни один хоть сколько-нибудь разумный лидер не горит желанием с головой уходить в сирийский конфликт. Как говорится, игра не стоит свеч.

Президент Путин, конечно, оказал большую поддержку Башару Асаду, однако его целью было не спасти сирийский режим (он не испытывает к нему особой симпатии), а защитить приоритетные интересы России в Восточном Средиземноморье. Он хочет сохранить там базы на ближайшие полвека, поскольку от этого, по его мнению, зависит будущее влияние страны на международной арене.

У Запада имеются совершенно другие интересы, поскольку угрозу представлял лишь исламистский халифат на востоке Сирии и западе Ирака . Сейчас же он уничтожен (по крайней мер, его «государственная» часть, само движение не было побеждено, а просто ушло в подполье). Башар Асад же явно не собирается нападать на Европу (и в том числе на Францию, хотя он и вернул Орден почетного легиона, который затребовали после семи лет войны — кстати говоря, это можно было бы сделать и раньше), и мы больше не можем заявить, что руководствуемся «легитимной самообороной».

Что касается американцев, как однажды сказал де Голль, если верить книге Сабин Жансен (Sabine Jansen) «Перемены настроения генерала де Голля», они «совершат все возможные глупости и даже те, что не могли бы прийти нам в голову».

Кроме того, не откажу себе в удовольствии привести еще одну цитату из этой книги, которая касается хвостизма нашей интеллигенции в том, что касается в частности, заявлений по Сирии и России: «Раз политик никогда не верит в то, что говорит, его очень удивляет, когда ему верят на слово». Кому нужны доказательства, когда достаточно слов!