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Срочно: Верховный руководитель Ирана призвал мусульман противостоять американскому "запугиванию"
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Срочно: Верховный руководитель Ирана призвал мусульман противостоять американскому "запугиванию"
ИА Синьхуа
1 час назад
Комментарии
Тегеран
, 26 апреля /
Синьхуа
/ — Верховный руководитель
Ирана
аятолла Сейед Али Хаменеи в четверг призвал всех мусульман
противостоять американской политике «запугивания». —0—
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