Покупка Сирией С-300 заставит Израиль «сидеть дома»

В свете недавнего авиаудара, нанесенного израильскими войсками по Сирии , и удара, нанесенного коалицией во главе с США , возможность того, что российские системы ПВО окажутся у правительства Асада вызывает у Израиля все большие опасения, пишет издание theduran.com.

На протяжении всего периода нестабильности, охватившего Сирию 7 лет назад, Израиль свободно летал в сирийском воздушном пространстве, нанося удары по любым целям, которые считал «угрозой». Израиль нанес более 100 ударов по силам "Хезболлы" в Сирии и другим различным целям. Израиль придерживается той позиции, что он может и будет продолжать наносить удары по любой цели, если сочтет это целесообразным.

Возможность того, что Россия предоставит режиму Асада российскую технику ПВО, обсуждалась давно, но переговоры все время откладывались. Теперь военная агрессия Запада, похоже, возрождает возможность подписания договора о продаже оружия, в том числе российской системы ПВО С-300, между Москвой Дамаском . Тель-Авив обеспокоен тем, что израильские пилоты могут столкнуться с реальной опасностью в ходе своих операций в сирийском воздушном пространстве.

Израильское издание Jerusalem Post пишет:

«Имея с Россией механизм деконфликтизации в Сирии, призванный избежать нежелательного конфликта со сверхдержавой, Израиль в значительной степени был свободен в своих действиях в сирийском небе и мог наносить удары по целям, которые считает угрозой для еврейского государства».

За семь лет гражданской войны в Сирии Израиль публично признал более 100 ударов по конвоям "Хезболлы" и другим целям в Сирии, замалчивая при этом сотни других ударов, которые приписываются еврейскому государству.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что удары продолжатся, когда «у нас будет информация и возможность».

Сирийские системы ПВО — это в основном системы советской эпохи, С-75, С-200 и «Куб», а также более сложные тактические ракеты класса «земля-воздух», такие как «Бук-М1–2» и «Панцирь-С1». Самой современной системой, которую Москва предоставила сирийскому режиму, является самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования «Панцирь С-1», сбивающий беспилотники и ракеты, которые пролетают над Сирией.

Он отметил, что Москва несколько лет назад «отказалась» поставлять в Сирию зенитно-ракетный комплекс С-300, "учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров”.

"Но после авиаударов, нанесенных коалицией во главе с США, Россия считает "возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса — и не только в отношении Сирии, но и других государств”, — сказал он.

Усовершенствованная система С-300 значительно улучшит возможности сирийской ПВО и будет представлять серьезную угрозу для израильских самолетов. Эта система противоракетной обороны дальнего радиуса действия может отслеживать такие объекты, как самолеты и баллистические ракеты, на расстоянии более 300 километров.

Радиолокационная станция перехвата может направлять к цели до 12 ракет одновременно. Таким образом, направляя по две ракеты на цель, каждая самоходная пусковая установка может поражать до шести целей одновременно.

С тех пор, как в 2015 году Россия вмешалась в этот кровавый конфликт, сирийский режим стал более смелым в своих ответах на израильские удары.

"Если русские поставят в Сирию передовые системы С-300, израильские самолеты окажутся под угрозой, и рано или поздно от них может погибнуть израильский пилот", — сетуют в Иерусалиме, повторяя, что будет безопаснее "сидеть дома".

Агрессия Запада против Сирии теперь открыла российскому оружию путь не только в Сирию, но и, возможно, в другие страны.