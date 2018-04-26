Хаменеи призвал всех мусульман объединиться против США

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал всех мусульман объединиться против тирании Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

"Иран успешно сопротивляется тирании США и других высокомерных держав. Мы продолжим бороться", — заявил он. По словам Хаменеи, «все мусульманские страны должны объединиться против Америки и других стран-угнетателей».

Ранее официальные власти Ирана в критическом ключе отозвались о попытках Вашингтона отменить так называемую ядерную сделку. Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что если Вашингтон откажется от Совместного всеобъемлющего плана действий, то ему будет «неприятно».

"Разумеется, меры, которые Исламская Республика примет, и реакция международного сообщества, которую оно покажет, будут очень неприятными для американцев", — пояснил свою мысль министр.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз напомнил о своем стремлении отменить иранскую ядерную сделку в минувший вторник на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с французским лидером Эмманюэлем Макроном в Вашингтоне. «Если Иран будет нам угрожать каким-либо образом, он заплатит цену, которую немногие страны когда-либо платили», — заявил хозяин Белого дома.

Глава французского государства разъяснил мысли своего американского партнера. «Вы считаете, что соглашение, которое было заключено с Ираном в 2015 году, это плохое соглашение. На протяжении нескольких месяцев я говорю, что это недостаточное соглашение, но которое, во всяком случае, помогает нам иметь контроль над ядерной активностью, — сказал Макрон. — Мы хотели бы начать работать над новым соглашением с Ираном».

По словам руководителя Франции, новый документ будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе.