Во Франции выявили более 400 «доноров» террористических организаций 

ПАРИЖ, 26 апр — РИА Новости, Людмила Орищенко. Более 400 «доноров» террористических организаций выявлено во Франции за два года, сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс.
"Мы знаем, что таким организациям как "Исламское государство"* и "Аль-Каида"* нужны деньги для удовлетворения ряда потребностей… Им нужны деньги, чтобы поддерживать их террористические действия… Мы ведем работу, которая позволила за два последних года выявить 416 «доноров» во Франции и 320 «сборщиков» денег, которые базируются в основном в Турции и Ливане, и благодаря которым джихадисты, находящиеся в Сирии и Ираке, могут получать средства", — сказал Моленс в эфире радиостанции France Info.
Он привел данные, согласно которым на подготовку атак в Париже в январе 2015 года террористы потратили 25 тысяч евро, а ноябре того же года — 80 тысяч евро.
В Париже 25-26 апреля проходит международная конференция по борьбе с финансирование терроризма.
Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали «пояса смертников» у стадиона «Стад де Франс», где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале «Батаклан». В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.