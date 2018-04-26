Ещё
Во Франции выявили более 400 «доноров» террористических организаций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Франции выявили более 400 «доноров» террористических организаций 

РИА Новости 1 час назад
ПАРИЖ, 26 апр — РИА Новости, Людмила Орищенко. Более 400 «доноров» террористических организаций выявлено во Франции за два года, сообщил прокурор Парижа Франсуа Моленс.
"Мы знаем, что таким организациям как "Исламское государство"* и "Аль-Каида"* нужны деньги для удовлетворения ряда потребностей… Им нужны деньги, чтобы поддерживать их террористические действия… Мы ведем работу, которая позволила за два последних года выявить 416 «доноров» во Франции и 320 «сборщиков» денег, которые базируются в основном в Турции и Ливане, и благодаря которым джихадисты, находящиеся в Сирии и Ираке, могут получать средства", — сказал Моленс в эфире радиостанции France Info.
Он привел данные, согласно которым на подготовку атак в Париже в январе 2015 года террористы потратили 25 тысяч евро, а ноябре того же года — 80 тысяч евро.
В Париже 25-26 апреля проходит международная конференция по борьбе с финансирование терроризма.
Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали «пояса смертников» у стадиона «Стад де Франс», где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале «Батаклан». В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.
* Террористические группировки "Талибан" и «Аль-Каида» запрещены в России.
РИА Новости: последние новости
Соглашение по Ирану "трогать нельзя", заявил Рябков Эксперт: в Сирии готовится большая провокация Министр разведки Израиля усомнился, что Россия передаст Сирии С-300
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»14
Россиян оставят без торговых центров94
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США158
Назван доход говорившей с Путиным звезды56
Amazon отказал Роскомнадзору120
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
02:08
Умерла звезда сериала «Сваты»
Шоу-бизнес
01:13
Украшения из настоящих черепов делает татуировщица
Общество
03:34
У Клюева нашли тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение