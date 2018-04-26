Во Франции выявили более 400 «доноров» террористических организаций

"Мы знаем, что таким организациям как "Исламское государство" * и "Аль-Каида" * нужны деньги для удовлетворения ряда потребностей… Им нужны деньги, чтобы поддерживать их террористические действия… Мы ведем работу, которая позволила за два последних года выявить 416 «доноров» во Франции и 320 «сборщиков» денег, которые базируются в основном в Турции Ливане , и благодаря которым джихадисты, находящиеся в Сирии Ираке , могут получать средства", — сказал Моленс в эфире радиостанции France Info.

Он привел данные, согласно которым на подготовку атак в Париже в январе 2015 года террористы потратили 25 тысяч евро, а ноябре того же года — 80 тысяч евро.

В Париже 25-26 апреля проходит международная конференция по борьбе с финансирование терроризма.