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«Шилки» охотятся за снайперами и пулеметчиками террористов в Дамаске
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«Шилки» охотятся за снайперами и пулеметчиками террористов в Дамаске 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В боевых порядках механизированных подразделений республиканской гвардии замечена «Шилка», получившая дополнительную защиту в виде установленных под углом бронированных пластин. Также боевую машину приспособили для стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами. Направляющие установлены над 23-мм автоматическими пушками.
Вместе с такими защищенными самоходками с боевиками сражаются и обычные боевые машины. Единственной их доработкой является демонтаж радиолокационной станции, благодаря чему удалось увеличить имеющийся боекомплект.
ЗСУ-23-4 используют в Сирии как машины огневой поддержки, они прикрывают атакующие танки и подразделения пехоты. Плотным огнем скорострельных пушек уничтожают снайперов, пулеметчиков, террористов, вооруженных различным противотанковым оружием, на дальности до 2 км.
Особенно возрастает эффективность данных установок в ходе боевых действий в районах с городской застройкой. Угол подъема орудий до 85 градусов позволяет «доставать» боевиков на верхних этажах зданий.
Как отмечают военные эксперты, в настоящее время без «Шилок» не обходится ни одна масштабная операция сирийских вооруженных сил.
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