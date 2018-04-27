В Минобороны рассказали об оказанной медпомощи жителям в Сирии

"В течение суток медицинская помощь оказана 129 жителям. Всего медицинская помощь оказывалась — 78858 жителям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Латакия — один. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Идлиб — один, Деръа — два, Алеппо — один.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон на территории САР в населенном пункте Джобс-Эс-Сафа провинции Риф Дамаск проведена гуманитарная акция по выдаче 445 продовольственных наборов, общим весом гуманитарного груза — 1,9 тонны.

Соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в течение суток не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2508. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234, добавляется в сообщении.

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