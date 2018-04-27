Ещё
В Минобороны рассказали об оказанной медпомощи жителям в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве

В Минобороны рассказали об оказанной медпомощи жителям в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Медицинская помощь в Сирии в течение суток оказана 129 жителям, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"В течение суток медицинская помощь оказана 129 жителям. Всего медицинская помощь оказывалась — 78858 жителям", — говорится в сообщении.
Отмечается, что российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Латакия — один. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Идлиб — один, Деръа — два, Алеппо — один.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон на территории САР в населенном пункте Джобс-Эс-Сафа провинции Риф Дамаск проведена гуманитарная акция по выдаче 445 продовольственных наборов, общим весом гуманитарного груза — 1,9 тонны.
Соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в течение суток не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2508. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234, добавляется в сообщении.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Генерал-майор ВС РФ: армия Сирии не могла сбросить баллоны с хлором на дома Показания жителей Думы доказывают инсценировку химатаки, считает Железняк В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может выйти из ЕСПЧ192
Кореи помирились118
Поставим Макаревича на место661
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве14
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»54
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
00:58
Трамп шантажирует союзников в Twitter
В мире США
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение