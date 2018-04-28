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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
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В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки пять нарушений режима прекращения огня, турецкие — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — один, Латакия — четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинциях: Хама — один, Хомс — один", — говорится в сообщении.
Как отмечается, в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте БЛАТ провинции Алеппо по выдаче 445 продовольственных наборов, общим весом доставленного гуманитарного груза — 1,9 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 111 жителям.
Сообщается, что в течение суток соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2508. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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