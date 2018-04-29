Россия сообщила о четырёх случаях нарушения перемирия в Сирии за сутки

Россия и Турция в составе комиссии по перемирию в Сирии выявили по четыре нарушения режима прекращения огня за сутки. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны. Российская сторона заявила об одном случае стрельбы в Алеппо и о трёх в Латакии , турецкая — по одному случаю в провинциях Идлиб , Хама, Хомс и Даръа. Кроме того, в провинции Хомс была проведена гуманитарная акция. Жители населённого пункта Мескена получили 600 проднаборов. Общий вес груза — 2,6 т. Ранее в Центре по примирению рассказали о ситуации в Восточной Гуте.