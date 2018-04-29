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Россия сообщила о четырёх случаях нарушения перемирия в Сирии за сутки
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Россия сообщила о четырёх случаях нарушения перемирия в Сирии за сутки 

RT на русском 25 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Россия и Турция в составе комиссии по перемирию в Сирии выявили по четыре нарушения режима прекращения огня за сутки. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны.
Российская сторона заявила об одном случае стрельбы в Алеппо и о трёх в Латакии, турецкая — по одному случаю в провинциях Идлиб, Хама, Хомс и Даръа.
Кроме того, в провинции Хомс была проведена гуманитарная акция. Жители населённого пункта Мескена получили 600 проднаборов. Общий вес груза — 2,6 т.
Ранее в Центре по примирению рассказали о ситуации в Восточной Гуте.
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