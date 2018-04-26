Ещё
Российские ВКС уничтожили боевой корабль у берегов Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские ВКС уничтожили боевой корабль у берегов Сирии 

Парламентская газета 46 минут назад
Фото: Парламентская газета
Российский бомбардировщик Су-30СМ уничтожил боевой фрегат у берегов Сирии, выпустив в него ракету Х-35.
Размещённый в Интернете в четверг ролик был снят с помощью беспилотного летательного аппарата, пишет «Российская газета».
Отмечается, что в ходе тренировочной операции российские ВКС уничтожили ракетным ударом списанный фрегат сирийских военно-морских сил.
На кадрах видно, как ракета попадает в судно, после чего происходит взрыв. После корабль постепенно погружается под воду, с направленным вверх носом.
Ракетный удар был нанесён в ходе учений, проходивших в середине апреля возле берегов арабской республики. Однако видеосвидетельства манёвров были опубликованы только 26 апреля.
Ранее во вторник дислоцированная в Сирии российская военная группировка обнаружила американский самолёт-разведчик RC-135U в районе Восточного Средиземноморья.
Разведчик на протяжении нескольких часов совершал патрулирование у побережья Сирии, где находятся базы материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.
Во вторник, 24 апреля, системы ПВО России поразили несколько неизвестных целей возле авиабазы Хмеймим. Пострадавших и ущерба в результате манёвров нет.
Парламентская газета: последние новости
США и союзники нанесли удар по Сирии в «самый неподходящий момент», сказал Шойгу Авиация Ирака нанесла удары по позициям ИГ в Сирии, пишут СМИ Жириновский хочет двинуть Россию на Юг
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»48
Россиян оставят без торговых центров221
У Клюева нашли тяжелую болезнь20
Столтенберг анонсировал совещание по России103
Трамп унизил Макрона119
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение