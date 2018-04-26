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Палестинский журналист скончался от ранений, нанесенных огнем израильских военных
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Палестинский журналист скончался от ранений, нанесенных огнем израильских военных 

ИА Синьхуа 1 час назад
Рамаллах, 26 апреля /Синьхуа/ — Палестинский журналист Ахмед Абу Хусейн, получивший 13 апреля ранения от огня израильских солдат на границе сектора Газа, 25 апреля скончался в больнице. Об этом в среду сообщило Министерство здравоохранения Палестины.
А. А. Хусейн сначала получил медицинскую помощь в секторе Газа, затем был перевезен в больницу в Рамаллахе на Западном берегу реки Иордан, однако в среду он скончался из-за тяжелых ранений.
Сообщается, что журналист был ранен израильскими солдатами 13 апреля, когда делал снимки на границе сектора Газа. Он был в бронежилете с надписью «Пресса».
С 30 марта после начала конфликта в секторе Газа погибли уже 40 палестинцев, в том числе два сотрудника СМИ. Напомним, что 6 апреля еще один палестинский журналист был ранен израильскими солдатами на границе сектора Газа и через день скончался. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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