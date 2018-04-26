Пентагон пожаловался на применение комплексов РЭБ против авиации в Сирии

МОСКВА , 26 апр — РИА Новости . Самолеты ВВС США , обеспечивающие авиаподдержку американскому спецназу и боевикам в Сирии , столкнулись с противодействием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом, как сообщает Fox News, заявил командующий Силами специальных операций генерал-лейтенант Тони Томас.

Выступая на конференции, посвященной применению средств РЭБ в Сирии, он отметил, что американская авиация работает в Арабской республике в «наиболее агрессивных условиях на Земле». По словам Томаса, противники США «ежедневно проверяют нас, блокируют наши средства коммуникации и выводят из строя (самолеты непосредственной поддержки сухопутных войск — ред.) AC-130».

Как отмечает издание The Drive, Томас не уточнил, кого именно он имел в виду под формулировкой «противники», однако, вероятнее всего, речь шла о России или поддерживаемых ею силах.

The Drive указывает, что средства РЭБ опасны для AC-130, поскольку способны заблокировать системы связи и передачи данных, которые позволяют экипажам самолетов координировать нанесение ударов с наземными силами и беспилотниками.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что Россия заблокировала радиосигналы американских дронов в Сирии, что значительно повлияло на военные операции США.

Как утверждал телеканал, российские военные начали создавать помехи для некоторых беспилотников несколько недель назад, «после серии предполагаемых химических атак в Восточной Гуте». Источники телеканала считают, что так Россия выражала обеспокоенность «тем, что США будут мстить за атаки».

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