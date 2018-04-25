Афины и Скопье продолжат диалог по македонской проблеме, заявили в ООН

Главы МИД Греции Никос Котзиас и Республики Македония Никола Димитров в течение 3,5 часов обсуждали проблему в присутствии Нимица, переговоры продолжатся за ужином, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

По словам спецпредставителя генсека ООН, переговоры идут уже в течение нескольких месяцев, они активизировались и стороны настроены на решение.

"Обе стороны очень заинтересованы в поиске решения и переговоры продолжатся в течение следующих нескольких недель", — сказал Нимиц журналистам в присутствии двух министров.

"Было уже несколько встреч, мы хорошо знаем эту тему (с названием). Мы обсудили другие вопросы, это были напряженные дебаты", — сказал Нимиц.