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Афины и Скопье продолжат диалог по македонской проблеме, заявили в ООН
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Афины и Скопье продолжат диалог по македонской проблеме, заявили в ООН 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
АФИНЫ, 25 апр — РИА Новости. Греция и бывшая югославская республика Македония продолжат переговоры по «македонской проблеме» в следующие недели, сообщил спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимиц в среду в перерыве переговоров министров иностранных дел двух стран.
Главы МИД Греции Никос Котзиас и Республики Македония Никола Димитров в течение 3,5 часов обсуждали проблему в присутствии Нимица, переговоры продолжатся за ужином, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
По словам спецпредставителя генсека ООН, переговоры идут уже в течение нескольких месяцев, они активизировались и стороны настроены на решение.
"Обе стороны очень заинтересованы в поиске решения и переговоры продолжатся в течение следующих нескольких недель", — сказал Нимиц журналистам в присутствии двух министров.
"Было уже несколько встреч, мы хорошо знаем эту тему (с названием). Мы обсудили другие вопросы, это были напряженные дебаты", — сказал Нимиц.
Ожидается, что из Вены министр иностранных дел Греции Котзиас отправится в Брюссель, где встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудит, среди прочего, переговоры со Скопье, греко-турецкие отношения и задержание двух греческих солдат в Турции.
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