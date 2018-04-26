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ЦПВС обеспечил безопасное прохождение гумконвоев ООН в сирийскую Деръа
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ЦПВС обеспечил безопасное прохождение гумконвоев ООН в сирийскую Деръа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российский Центр по примирению в Сирии сообщил, что обеспечил безопасное прохождение гуманитарного конвоя ООН в населенные пункты Телль-Гехаб и Эт-Тайиба провинции Деръа, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Жителям были доставлены продукты питания и хозяйственные принадлежности, общий вес гуманитарного груза составил 214 тонн. Евтушенко отметил, что в лагере для беженцев «Адра» провинции Дамаск людям переданы предметы личной гигиены, бытовая химия и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил две тонны.
Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 114 сирийцам, в том числе 34 детям, добавил представитель центра.
"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 210 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 440 человек, в Восточную Гуту — 237 человек", — сообщил Евтушенко.
Кроме того, по его словам, российским центром по примирению ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За прошедшие сутки в этот населенный пункт вывезен 351 человек с личным имуществом, отметил он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
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