ЦПВС обеспечил безопасное прохождение гумконвоев ООН в сирийскую Деръа

Жителям были доставлены продукты питания и хозяйственные принадлежности, общий вес гуманитарного груза составил 214 тонн. Евтушенко отметил, что в лагере для беженцев «Адра» провинции Дамаск людям переданы предметы личной гигиены, бытовая химия и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил две тонны.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 114 сирийцам, в том числе 34 детям, добавил представитель центра.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 210 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 440 человек, в Восточную Гуту — 237 человек", — сообщил Евтушенко.

Кроме того, по его словам, российским центром по примирению ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За прошедшие сутки в этот населенный пункт вывезен 351 человек с личным имуществом, отметил он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>