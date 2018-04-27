Российские военные передали две тонны гуманитарной помощи жителям Дамаска

За прошедшие сутки под контролем Центра по примирению враждующих сторон и подразделений российской военной полиции свой статус урегулировал 1 871 человек.

Важнейшими направлениями политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике остаются примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной ситуации. Об этом рассказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Евтушенко

«Совместным иранско-российско-турецким координационным центром в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия Деръа в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения режима прекращения боевых действий», — сказал Евтушенко.

Он отметил, что в Восточном Каламуне продолжатся работа по нормализации обстановки.

По словам генерал-майора, для исключения провокаций, обеспечения безопасности мирных граждан и поддержания правопорядка подразделениями российской военной полиции организовано патрулирование в населенных пунктах Рухейба, Джеруд и Насрия.

«Главы администраций населенных пунктов Восточного Каламуна проводят разъяснительную работу с членами незаконных вооруженных формирований, принявших решение вернуться к мирной жизни и пройти процедуру нормализации статуса», — заявил начальник ЦПВС.

Юрий Евтушенко добавил, что за прошедшие сутки под контролем Центра по примирению враждующих сторон и подразделений российской военной полиции свой статус урегулировал 1 871 человек.

В Восточной Гуте обстановка стабильная, идет процесс восстановления мирной жизни.

В городе Дума продолжается расчистка дорог и восстановление объектов инфраструктуры, ведутся работы по разминированию жилых домов, вывозу боеприпасов и мин. За прошедшие сутки разминировано 6 домов и придомовых территорий. Обнаружено и обезврежено 4 самодельных взрывных устройства.

Не прекращается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других населенных пунктах Восточной Гуты.

«Представителями Центра по примирению проведена рабочая встреча с главой администрации населенного пункта Айн-Терма, в ходе которой определены объекты социальной инфраструктуры, подлежащие восстановлению в первую очередь», — заявил Юрий Евтушенко.

Благодаря всесторонней поддержке российского Центра по примирению и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 63 164 жителя Восточной Гуты.

По словам главы ЦПВС, приоритетными направлениями деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон являются создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

«Центром по примирению оказана гуманитарная помощь мирным жителям населенного пункта Джоб-Эс-Сафа провинции Дамаск . Людям передано 450 продовольственных наборов. Общий вес гуманитарного груза составил 2 тонны», — рассказал генерал-майор.

В населенном пункте Кабра провинции Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой жителям выдано более одной тонны свежего хлеба.

Как заявил глава ЦПВС, российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 129 сирийцам, в том числе 72 детям.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания.

«За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 180 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 412 человек, в Восточную Гуту — 236 человек», — добавил Евтушенко.

Российским Центром по примирению враждующих сторон ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За прошедшие сутки в этот населенный пункт выведен 301 человек с личным имуществом.