Земан снова выступил за перенос посольства Чехии в Израиле в Иерусалим

"Первым шагом к этому может стать открытие в Иерусалиме в мае почетного (гонорарного) консульства Чехии, а позднее в этом году — открытие Чешского центра, также в Иерусалиме", — сказал президент в своем выступлении, которое транслировали сетевые ТВ-каналы. Предполагается, что на открытии Чешского центра будет присутствовать сам Земан, поскольку это событие может совпасть с его визитом в Израиль.

Посол Израиля в Чехии Даниэл Мерон зачитал после выступления Земана приветствие премьера Биньямина Нетаньяху президенту и всем гражданам республики, в котором израильский политик поблагодарил чешский народ за неизменно дружественное отношение к Израилю и его народу. Широко известен тот факт, что в конце 1940-х годов Чехословакия оказала помощь Израилю в его борьбе с арабскими странами поставками ему истребителей и обучением их персонала.

Земан неоднократно вспоминал, что был одним из первых зарубежных политиков, когда еще 4 года назад во время визита в Израиль сказал о необходимости переноса посольства Чехии в Иерусалим. Однако правительство и МИД республики, согласно недавнему заявлению премьера Андрея Бабиша , намерены в этом вопросе действовать осторожно, с оглядкой на позицию остальных стран Евросоюза . В то же время, США планируют уже 14 мая открыть в Иерусалиме свое посольство.

Во время торжества в честь юбилея государства Израиль на Пражском граде у его стен прошел митинг протеста с участием нескольких десятков членов пропалестинских обществ в Чехии, которые в своих выступлениях обвинили местных политиков в «абсолютно некритическом отношении к Израилю».