В Сирии за сутки свыше 700 человек вернулись в свои дома

В городе Дума активно ведется расчистка дорог и восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, не прекращаются работы по разминированию зданий, вывозу боеприпасов и мин.

Важнейшими направлениями политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике остаются примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной ситуации. Вместе с тем отмечаются продолжающиеся нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо, Латакия , Хама, Хомс Деръа . Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

29 апреля боевики незаконных вооруженных формирований с южной окраины населенного пункта Телль-Биса провинции Хомс два раза обстреляли районы Аль-Айдум, Аль-Худари, Аль-Дурдия и Терм-Зейтун города Хомс. Выпущено четыре ракеты. Погибло два и ранено 13 человек. Есть разрушения.

Центром по примирению враждующих сторон совместно с правительством Сирийской Арабской Республики проводится работа по дальнейшей нормализации обстановки в провинции Риф Дамаск

Подразделения российской военной полиции продолжают выполнять задачи по поддержанию правопорядка и обеспечению безопасности мирных граждан в населенных пунктах Восточной Гуты и Восточного Каламуна.

В городе Дума активно ведется расчистка дорог и восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, не прекращаются работы по разминированию зданий, вывозу боеприпасов и мин. За прошедшие сутки разминировано 5 домов и придомовых территорий. Обнаружено и обезврежено 4 самодельных взрывных устройства.

Представителями Центра по примирению проведена рабочая встреча с главами администраций населенных пунктов Хаззэ и Сакба, в ходе которой определены объекты социальной инфраструктуры, подлежащие восстановлению в первую очередь.

Благодаря всесторонней поддержке российского Центра по примирению и правительства САР в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 63 522 жителя Восточной Гуты.

Приоритетными направлениями деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон являются создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

городе Эс-Сувейда прошла рабочая встреча, в ходе которой подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Самма-Аль-Хнедат провинции Эс-Сувейда.

Центром по примирению оказана гумпомощь жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-Эз-Зор и населенного пункта Хайят провинции Алеппо. Людям передано 445 продовольственных наборов и свежий хлеб. Общий вес гуманитарного груза составил 3 тонны.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 86 сирийцам, в том числе 24 детям.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания.

За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 143 человека, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 460 человек, в Восточную Гуту — 119 человек.

Российским Центром по примирению враждующих сторон ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За день в этот населенный пункт выведено 209 человек с личным имуществом.