Российские военные передали жителям Алеппо 3 тонны гуманитарной помощи

Приоритетными направлениями деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон являются: создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Важнейшими направлениями политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике остаются примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной ситуации.

Хомс, Дамаск и Деръа. В стране продолжает действовать режим прекращения боевых действий. Несмотря на это совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи его нарушения в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия

24 апреля боевики незаконных вооруженных формирований из квартала Мухайям-Эль-Ярмук подвергли минометному обстрелу жилые кварталы Нахр-Аиша, Аль-Мидан и Кадем в южной части Дамаска. Погибло пять и ранено 24 мирных жителей.

В Восточной гуте обстановка стабильная, идет процесс восстановления мирной жизни.

В городе Дума налаживается торговля, продолжается расчистка дорог и восстановление объектов инфраструктуры, ведутся работы по разминированию жилых домов, вывозу боеприпасов и мин. За прошедшие сутки разминировано 4 дома. Обнаружено и обезврежено 120 мин.

Не прекращается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других населенных пунктах Восточной Гуты.

Представителями Центра по примирению проведено обследование наиболее важных объектов социальной инфраструктуры в населенном пункте Замалька. В городе ведутся работы по расчистке дорог, восстановлению канализационных систем, водо— и электроснабжения.

В населенном пункте Айн-Терма разминировано 4 километра второстепенных дорог.

Благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 62 709 жителей Восточной Гуты.

Приоритетными направлениями деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон являются: создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Российским Центром по примирению оказана гуманитарная помощь мирным жителям населенного пункта Хужнина провинции Алеппо. Людям передано 445 продовольственных наборов и свежий хлеб. Общий вес гуманитарного груза составил 3 тонны.

В школе «Фатих Мараши» города Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой воспитанникам передана одежда, медикаменты и предметы первой необходимости.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 86 сирийцам, в том числе 21 ребенку.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания.

За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 170 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 572 человека, в Восточную Гуту — 193 человека.

Российским Центром по примирению враждующих сторон ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт

Мембидж провинции Алеппо. За прошедшие сутки в этот населенный пункт вывезен 390 человек с личным имуществом.