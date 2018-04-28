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Турция приветствует диалог Сеула и Пхеньяна, заявил Эрдоган
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Турция приветствует диалог Сеула и Пхеньяна, заявил Эрдоган 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
АНКАРА, 28 апр — РИА Новости. Анкара приветствует встречу лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, а также поддерживает денуклеаризацию Корейского полуострова, этот вопрос будет обсуждаться в ходе визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Сеул 2 мая, заявил турецкий лидер.
"С удовлетворением узнал о встрече лидеров Северной и Южной Кореи. Это исторический шаг в направлении углубления связей и денуклеаризации Корейского полуострова. Надеюсь на успешное продолжение данного процесса. В ходе встречи 2 мая в Сеуле я обсужу с президентом Мун Чжэ Ином и этот вопрос", — написал Эрдоган в Twitter.
Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны в пятницу прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.
По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.
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