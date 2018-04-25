ЕС ждет от КНДР конкретных шагов по денуклеаризации, заявила Могерини

"Могерини и министр Коно также обсудили ситуацию на Корейском полуострове, в частности в свете последних событий и в преддверии предстоящего межкорейского саммита и запланированной встречи лидеров КНДР и США . Решающее значение по-прежнему имеют конкретные шаги, ведущие к полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации КНДР и полному соблюдению ее международных обязательств", — говорится в сообщении по итогам переговоров на полях конференции по Сирии в Брюсселе.

Отмечается, что стороны также обсудили иранскую ядерную сделку и важность ее дальнейшего полного осуществления.