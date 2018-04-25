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ЕС ждет от КНДР конкретных шагов по денуклеаризации, заявила Могерини
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ЕС ждет от КНДР конкретных шагов по денуклеаризации, заявила Могерини 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 25 апр РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила на встрече с главой МИД Японии Таро Коно, что со стороны КНДР необходимы конкретные шаги, ведущие к полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации.
"Могерини и министр Коно также обсудили ситуацию на Корейском полуострове, в частности в свете последних событий и в преддверии предстоящего межкорейского саммита и запланированной встречи лидеров КНДР и США. Решающее значение по-прежнему имеют конкретные шаги, ведущие к полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации КНДР и полному соблюдению ее международных обязательств", — говорится в сообщении по итогам переговоров на полях конференции по Сирии в Брюсселе.
Отмечается, что стороны также обсудили иранскую ядерную сделку и важность ее дальнейшего полного осуществления.
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