Reuters: база Минобороны РФ служит для бойцов ЧВК перевалочным пунктом после возвращения из Сирии

Военный лагерь, находящийся возле хутора

Молькино

в 30 км от Краснодара на юг по трассе М-4 «Дон» и состоящий

Корреспонденты агентства выяснили, что 17 апреля в Ростове-на-Дону приземлился сирийский чартерный самолет авиакомпании Cham Wings, которая перебрасывает бойцов ЧВК из России в Сирию и обратно.

После того, как несколько десятков мужчин вышли из терминала аэровокзала через отдельный выход, они разместились в трех автобусах и направились в ту часть аэропорта, которая используется только сотрудниками. Там тягач подвез к автобусам багажные тележки с большими сумками. Погрузив сумки в автобусы, бойцы ЧВК покинули аэропорт.

Три автобуса выехали из Ростова-на-Дону и колонной отправились на юг. Незадолго до полуночи 17 апреля они свернули с трассы на хутор Молькино, в 350 км к югу от аэропорта. Притормозив на КПП, автобусы проехали на территорию лагеря. Спустя 20 минут автобусы выехали из базы уже без пассажиров.

По информации агентства, автобусы также возили бойцов ЧВК на базу в Молькино из аэропорта Ростова-на-Дону 25 марта и 6 апреля. Журналистам удалось поговорить с тремя людьми, которым принадлежит часть автобусов, возивших группы мужчин из аэропорта Ростова в Молькино.

По словам собеседников агентства, они сдают автобусы в аренду. При этом они отказались говорить, кто является арендатором транспортных средств. Один из них предположил, что поездка в Молькино могла быть простой экскурсией.

Наканунt, 24 апреля, на вопрос агентства, почему гражданские лица, воюющие в Сирии, ездят на военную базу под Краснодаром, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что у него нет такой информации и предложил спросить Минобороны. В военном ведомстве, как и в МИДе , на запросы журналистов не ответили.

О том, что лагерь самой известной на сегодня в РФ частной военной организации — ЧВК Вагнера, чьи бойцы за несколько лет отметились в Крыму , Донбассе и Сирии, находится возле хутора Молькино, известно еще с весны 2016 года после

публикации

В августе 2016 года РБК рассказывал о лагере подробнее, отмечая, что база находится на балансе Минобороны. Журналисты добрались тогда до Молькино и пообщались с военнослужащими 10-й бригады ГРУ Минобороны РФ на первом КПП. Однако, что происходит за КПП, существует ли лагерь ЧВК Вагнера на самом деле и как он выглядит, до сих пор оставалось неизвестным.

В марте этого года корреспондент Znak.com побывал в лагере, побеседовал с бойцами ЧВК и одним из жителей Молькино, который рассказал, что «вагнеровцы» появились здесь около пяти лет назад, «еще до Украины ». В первый год о существовании особого отряда никто из местных даже не подозревал.

СМИ неоднократно писали о том, что ЧВК Вагнера

— это подразделение, которым руководит подполковник запаса

Дмитрий Уткин , известный под позывным Вагнер. Ранее журналисты выяснили, что ЧВК была сформирована на основе «Славянского корпуса», действовавшего в Сирии в 2013 году. Как писала

"Фонтанка", с весны 2014 года ЧВК занималась операциями на территории Крыма и Луганской области, после чего ее бойцы отправились на выполнение задач в Сирию.

Служба в ЧВК, согласно действующему российскому законодательству,

нелегальна

— за нее грозит семь лет по ст. 359 УК. Но в российском парламенте уже планируют

это изменить.