Ещё
«Сухой» заключил соглашение на поставки новой версии SSJ-100 в Иран
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Сухой» заключил соглашение на поставки новой версии SSJ-100 в Иран 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Гражданские самолеты Сухого заключили соглашение о намерениях с иранскими авиакомпаниями о поставках новой модификации самолета Sukhoi Superjet 100R, сообщили RNS в пресс-службе компании.
«Подписано соглашение о намерениях на поставки нового самолета, который мы сейчас будем разрабатывать — SSJ-100R. Он максимально импортозамещен, доля зарубежных комплектующих уменьшена», — сказал представитель компании.
По его словам, каталожная стоимость одного такого самолета составляет $52 млн  Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный «Гражданскими самолетами Сухого» (входит ОАК) при участии иностранных компаний.
Rambler News Service: последние новости
Шойгу упрекнул коалицию США в желании авиаударами сорвать операцию в Сирии В сирийской Думе нашли химическую лабораторию боевиков Авиация Ирака нанесла удары по объектам ИГ в Сирии
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бархатная революция»: начался распад коалиции297
Афганцы перекрыли центр Киева179
МИД обратился к россиянам33
Россия доказала очередную ложь США98
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью162
Видео
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение