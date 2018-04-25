«Сухой» заключил соглашение на поставки новой версии SSJ-100 в Иран 

Гражданские самолеты Сухого заключили соглашение о намерениях с иранскими авиакомпаниями о поставках новой модификации самолета Sukhoi Superjet 100R, сообщили RNS в пресс-службе компании.
«Подписано соглашение о намерениях на поставки нового самолета, который мы сейчас будем разрабатывать — SSJ-100R. Он максимально импортозамещен, доля зарубежных комплектующих уменьшена», — сказал представитель компании.
По его словам, каталожная стоимость одного такого самолета составляет $52 млн Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный «Гражданскими самолетами Сухого» (входит ОАК) при участии иностранных компаний.