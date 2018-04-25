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ГСС подписала соглашение о поставках SSJ-100R Ирану
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ГСС подписала соглашение о поставках SSJ-100R Ирану 

Вести Экономика 20 минут назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Юлия Кузьмина/AEX  Москва, 25 апреля — «Вести. Экономика». Компания «Гражданские самолёты Сухого» подписала меморандумы о намерениях с иранскими авиакомпаниями Iran Air Tours и Aseman Airlines по поставкам 40 пассажирских самолётов Sukhoi Superjet-100.
Об этом в комментариях журналистам сообщил президент ГСС Александр Рубцов. Соглашения были подписаны в рамках выставки Eurasia Airshow-2018, проходящей с 25 по 29 апреля в Анталье. Президент ГСС также заявил о том, что «твёрдый» контракт c иранскими авиакомпаниями планируется заключить до конца 2018 г.
[ИСТОРИЯВОПРОСА] «Пока подписали два соглашения о намерениях с двумя иранскими авиакомпаниями Iran Air Tours и Aseman Airlines с каждой по 20 самолетов Sukhoi Superjet в модификации RRJ-95R. Модификация предполагает увеличение доли российских компонентов на 10–15%.
Начало поставок — 2020 год, в течение двух лет мы должны поставить эти машины. В течение этого года мы должны будем завершить проработку условий сделки и выйти на подписание контракта». [/ИСТОРИЯВОПРОСА] Александр Рубцов отметил, что доля иностранных комплектующих в RRJ-95R (SSJ100R) будет снижена. За счет ряд замены вспомогательной силовой установки, инерциальных систем, интерьера, электросистемы, гидравлики и ряда других элементов доля компонентов российского производства в самолёте будет увеличена до 50–60%.
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