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Сирия нашла у боевиков химикаты из Германии и Великобритании
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Сирия нашла у боевиков химикаты из Германии и Великобритании 

ТАСС 1 час назад
ГААГА, 26 апреля. /ТАСС/. Сирийские войска обнаружили склады террористов с химикатами, произведенными в Германии и Великобритании. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции заместитель постоянного представителя Сирии при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Гасан Обаид.
Дипломат выразил надежду, что группа экспертов ОЗХО, находящаяся в настоящее время в Сирии, «посетит склады, где были обнаружены химикаты, оставленные террористическими группировками в Думе». Сирийская армия, сказал он, «обнаружила там химикаты из Германии и Великобритании, в том числе из лаборатории Портон-Даун в Солсбери».
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