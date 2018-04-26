Сирия нашла у боевиков химикаты из Германии и Великобритании 

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США намерены активизировать операции против ИГ в Сирии

Мэттис не исключил вероятность эскалации напряженности между Ираном и Израилем

СМИ: один из лидеров хуситов убит в результате удара ВВС аравийской коалиции в Йемене