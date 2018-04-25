Ещё
Катар выделит $100 млн на помощь сирийцам в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Катар выделит $100 млн на помощь сирийцам в 2018 году 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ДОХА, 25 апр — РИА Новости. Катар выделит 100 миллионов долларов в 2018 году для оказания помощи сирийцам, сообщил МИД Катара в микроблоге в социальной сети по случаю открытия международной донорской конференции по Сирии в Брюсселе.
Министерство отметило, что в 2016-2017 году сирийцы получили от Катара помощь в размере 200 миллионов долларов.
Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани представляет эмират на конференции по Сирии под эгидой ЕС и ООН в Брюсселе.
Двухдневная донорская конференция по Сирии 24 апреля открылась в Брюсселе. Представители более 85 стран и организаций по приглашению Евросоюза и ООН приехали в европейскую столицу, чтобы собрать средства для помощи сирийскому населению и беженцам, а также обсудить последние события в регионе и состояние политического процесса по урегулированию кризиса в этой стране. При этом само правительство Сирии на конференцию не позвали, пригласив представителей различных сирийских НПО, значительная часть которых действует за пределами страны.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>
РИА Новости: последние новости
Соглашение по Ирану "трогать нельзя", заявил Рябков Эксперт: в Сирии готовится большая провокация Германия планирует направить миллиард евро на гуманитарную помощь Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бархатная революция»: начался распад коалиции290
Афганцы перекрыли центр Киева176
МИД обратился к россиянам33
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью159
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ65
Видео
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение