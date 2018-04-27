Швейцария поставляла сирийской фирме реагент, входящий в состав зарина

Елизавета Исакова. ЖЕНЕВА, 27 апр — РИА Новости Швейцария в 2014 году поставила сирийской частной фармацевтической компании 5 тонн изопропанола, который можно использовать для создания зарина, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата по экономике Федерального департамента по экономике, образованию и науке Швейцарии Фабиан Майенфиш.

"Швейцарский экспортер доставил в 2014 году 5 тонн изопропанола (пропанол-2) сирийской частной фармацевтической компании, которая сотрудничает со швейцарскими фармацевтическими компаниями. Никаких других поставок больше не было осуществлено", — рассказал он.

Он добавил, что изопропиловый спирт (изопропанол, пропанол-2, диметилкарбинол — ред.) широко используется в коммерческом производстве при создании фармацевтических продуктов и медикаментов. Он также не подпадает под запреты для поставок, согласно Конвенции о запрещении химического оружия, и не подлежит контролю экспорта.

"Поскольку изопропанол может быть использован в незаконных целях, он подпадает под обязательство указания о таком применении. Государственный секретариат по экономике не имел претензий к поставке, о которой сообщил экспортер, так как не было никакого указания на то, что эта сирийская компания задействована в военной программе Сирии или будет использовать (реагент) в незаконных целях", — добавил он.

Майенфиш подчеркнул, что данная сирийская компания на момент доставки изопропанола не была затронута международными санкциями, и до сих пор не находится в санкционных списках.

Изопропанол представляет собой полностью прозрачную, бесцветную жидкость с ярко выраженным неприятным запахом. Химическая формула — C3H8O. Этот реагент широко используется в производстве как заменитель этанола. Его часто используют при изготовлении дезинфицирующих средств, косметики, бытовой химии, антифризов, парфюмерии. Также он применяется для очистки металлических, стеклянных и других поверхностей от жира и грязи. Используется для промывки плат после пайки.

Нервно-паралитический газ зарин представляет собой изопропиловый эфир фторангидрида метилфосфоновой кислоты, жидкость без цвета и запаха. Он смешивается во всех отношениях с водой и органическими растворителями.

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