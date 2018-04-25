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Новак и министр финансов Ирана обсудили проект ТЭС «Сирик»
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Новак и министр финансов Ирана обсудили проект ТЭС «Сирик» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр экономики и финансов Ирана Масуд Карбасиан в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в энергетике, в частности проект строительства ТЭС «Сирик», говорится в пресс-релизе российского министерства.
"Как сопредседатели постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, стороны обсудили основные направления двухсторонних торгово-экономических отношений, включая взаимодействие в сфере торговли и промышленности, энергетики и финансового партнерства. Отдельное внимание стороны уделили реализации проекта по сооружению ТЭС «Сирик», — говорится в сообщении.
В середине декабря 2016 года российская компания «Технопромэкспорт» и Холдинговая компания по производству электроэнергии на теплостанциях Ирана подписали соглашение о строительстве ТЭС «Сирик» ("Хормозган") в Иране, предусматривающее финансирование со стороны России в 1,2 миллиарда евро.
В феврале 2017 года Россия и Иран приступили к строительству теплоэлектростанции «Сирик» мощностью 1,4 ГВт в городе Бендер-Аббас на юге Ирана. Предполагается, что строительство ТЭС потребует около 4,5 лет.
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