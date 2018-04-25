Новак и министр финансов Ирана обсудили проект ТЭС «Сирик»

"Как сопредседатели постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, стороны обсудили основные направления двухсторонних торгово-экономических отношений, включая взаимодействие в сфере торговли и промышленности, энергетики и финансового партнерства. Отдельное внимание стороны уделили реализации проекта по сооружению ТЭС «Сирик», — говорится в сообщении.

В середине декабря 2016 года российская компания «Технопромэкспорт» и Холдинговая компания по производству электроэнергии на теплостанциях Ирана подписали соглашение о строительстве ТЭС «Сирик» ("Хормозган") в Иране, предусматривающее финансирование со стороны России в 1,2 миллиарда евро.