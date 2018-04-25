Эксперт: США шантажируют Саудовскую Аравию, заставляя давить на Катар

"Трамп — шантажист и, в данном случае, он шантажирует, пугая Саудовскую Аравию тем, чтобы вышибить из нее деньги и, вполне возможно, выдавить военнослужащих. Условно, это для Саудовской Аравии абсолютно смертельная угроза, потому что просто перебьют саудовцев в прямом столкновении с иранцами.

Но Трампу этого дела мало. Поэтому Катар, находящийся в жесточайших контрах с той же Саудовской Аравией и очень неплохих отношениях с Ираном , во-первых, поумнее. Во-вторых, Катар — это крошечная страна, которая отнюдь не сильна армейскими подвигами, хотя на поле боя катарцы, пусть маленькая у Катара армия, очень хорошо подготовлены", — сказал Сатановский.

ОАЭ и Летом 2017 года Саудовская Аравия совместно с Египтом Бахрейном разорвала дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.