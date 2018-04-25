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Эксперт: США шантажируют Саудовскую Аравию, заставляя давить на Катар
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Эксперт: США шантажируют Саудовскую Аравию, заставляя давить на Катар 

Газета.Ru 57 минут назад
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский рассказал, зачем Саудовская Аравия призвала Катар ввести войска в Сирию, передает НСН.
"Трамп — шантажист и, в данном случае, он шантажирует, пугая Саудовскую Аравию тем, чтобы вышибить из нее деньги и, вполне возможно, выдавить военнослужащих. Условно, это для Саудовской Аравии абсолютно смертельная угроза, потому что просто перебьют саудовцев в прямом столкновении с иранцами.
Но Трампу этого дела мало. Поэтому Катар, находящийся в жесточайших контрах с той же Саудовской Аравией и очень неплохих отношениях с Ираном, во-первых, поумнее. Во-вторых, Катар — это крошечная страна, которая отнюдь не сильна армейскими подвигами, хотя на поле боя катарцы, пусть маленькая у Катара армия, очень хорошо подготовлены", — сказал Сатановский.
Летом 2017 года Саудовская Аравия совместно с Египтом, ОАЭ и Бахрейном разорвала дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.
Министр иностранных дел Саудовской Аравии призвал Катар направить свои войска в Сирию, чтобы не лишиться военной помощи США. По его словам, без американской поддержки Катару грозит скорая смена режима.
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