Нашлась еще одна военная причина повышения цены на нефть

Повстанцы-хуситы из Йемена в последнее время активизировали свои атаки на объекты компании Saudi Aramco, что способствовало росту цен на нефть.

С начала марта повстанцы атаковали нефтяные установки Саудовской Аравии с помощью ракет и дронов не менее восьми раз, пишет The Wall Street Journal . В последний раз это произошло в понедельник днем, когда хуситы выпустили ракеты по нефтяному порту саудитов вблизи границы с Йеменом.

Нанося удар по экономике Саудовской Аравии, повстанцы надеются нанести несоразмерный по силам урон более сильному врагу, считают журналисты. Так как хуситы находятся близко к сердцу саудовской экономики, их действия создают большие риски для нефтяной промышленности региона.

В компании Saudi Aramco после атак повстанцев заявили, что компания «обеспечивает безопасность своих сотрудников и объектов, имеющих первостепенное значение, и продолжает действовать в соответствии с передовыми мерами безопасности». Представители нефтедобывающей фирмы отметили, что в результате вражеских действий нарушений операционной деятельности компании не происходило.

Источник в правительстве Саудовской Аравии заявляют, что в Saudi Aramco еще не рассмотрели возможности улучшения своей системы безопасности в свете недавних атак. По его словам, это «новый тип угрозы».

Вместе с тем, стратегия хуситов состоит в том, чтобы «дать понять саудовским властям», что повстанцы могут атаковать важнейшие экономические объекты, если Саудовская Аравия «не остановит войну против нашей страны», заявил представитель хуситов Лоай Аль-Шами.

В конце марта Саудовская Аравия заявляла, что ее система ПРО Patriot, поставленная Штатами, перехватила и уничтожили семь ракет, запущенных с территории Йемена. Три из них были направлены на Эр-Рияд . В результате ударов погиб один человек, двое пострадали.