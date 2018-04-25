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Нашлась еще одна военная причина повышения цены на нефть
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Нашлась еще одна военная причина повышения цены на нефть 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Повстанцы-хуситы из Йемена в последнее время активизировали свои атаки на объекты компании Saudi Aramco, что способствовало росту цен на нефть.
С начала марта повстанцы атаковали нефтяные установки Саудовской Аравии с помощью ракет и дронов не менее восьми раз, пишет The Wall Street Journal. В последний раз это произошло в понедельник днем, когда хуситы выпустили ракеты по нефтяному порту саудитов вблизи границы с Йеменом.
Нанося удар по экономике Саудовской Аравии, повстанцы надеются нанести несоразмерный по силам урон более сильному врагу, считают журналисты. Так как хуситы находятся близко к сердцу саудовской экономики, их действия создают большие риски для нефтяной промышленности региона.
В компании Saudi Aramco после атак повстанцев заявили, что компания «обеспечивает безопасность своих сотрудников и объектов, имеющих первостепенное значение, и продолжает действовать в соответствии с передовыми мерами безопасности». Представители нефтедобывающей фирмы отметили, что в результате вражеских действий нарушений операционной деятельности компании не происходило.
Источник в правительстве Саудовской Аравии заявляют, что в Saudi Aramco еще не рассмотрели возможности улучшения своей системы безопасности в свете недавних атак. По его словам, это «новый тип угрозы».
Вместе с тем, стратегия хуситов состоит в том, чтобы «дать понять саудовским властям», что повстанцы могут атаковать важнейшие экономические объекты, если Саудовская Аравия «не остановит войну против нашей страны», заявил представитель хуситов Лоай Аль-Шами.
В конце марта Саудовская Аравия заявляла, что ее система ПРО Patriot, поставленная Штатами, перехватила и уничтожили семь ракет, запущенных с территории Йемена. Три из них были направлены на Эр-Рияд. В результате ударов погиб один человек, двое пострадали.
В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.
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