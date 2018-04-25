Глава Франции добровольно стал «послом» США в Старом свете

Второстепенное положение Макрона подчеркнули и тосты, которые произносились за званым ужином в Белом доме. В то время, как Трамп шесть минут зачитывал свой тост по бумажке и, помимо стандартных заявлений о «большой чести принимать президента Франции », включил в свою речь благодарность «невероятной первой леди Америки», хозяин Елисейского дворца говорил в два раза дольше. Причем преимущественно об американо-французской дружбе и о том, как ему было приятно встретиться с лидером США . Журналисты пула Белого дома, которых не пустили на ужин тем не менее процитировали свои источники, записавшие выступление Макрона. Тот, в частности, сказал, обращаясь к Трампу: «Я узнал тебя, ты узнал меня. Мы оба знаем, что никто из нас не меняет легко своего мнения, но мы будем работать вместе и у нас есть возможность слушать друг друга».

Увы, французский президент лишь выдавал желаемое за действительность. Итоги, его переговоров в Белом доме продемонстрировали обратное: Макрон, заявлявший перед началом визита о независимой позиции Франции и о том, что будет говорить с Трампом от имени единой Европы, фактически предал Евросоюз , поддержав практически все внешнеполитические инициативы американского лидера. И получил взамен заслуженные «серебренники». Цитирую главу Белого дома: «Президент Франции и я работаем по вопросам торговли, но торговля с Францией осложняется тем, что перед нами Европейский Союз. Я бы хотел взаимодействовать только с Францией, поскольку ЕС действует очень жестко по отношению к нам». А далее Трамп в присущем ему духе раскритиковал и Европу, ставящую для американцев торговые барьеры, которые «совершенно неприемлемы», и Китай , который торгует с США, в то время, как США равноценно торговать с Китаем не в состоянии. В ответ на прозвучавшие в адрес торговой политики Брюсселя упреки Макрон удовлетворенно промолчал.

Ирака и Ливана. "Никто из нас не меняет легко своего мнения", — с пафосом заявил за ужином президент Франции, но все, что происходило в ходе его переговоров с Трампом, свидетельствовало об обратном. Президенту США понадобилась всего пара часов, чтобы из сторонника Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе превратить Макрона в критика этого документа. Конечно, глава Франции не стал категорично отказываться от соглашения, завизированного Парижем, в числе прочих семи подписантов. Однако все его комментарии на этот счет подчеркивали «тростниковую гибкость» в этом вопросе хозяина Елисейского дворца, ранее столь несвойственную первым лицам Франции. Иначе, чем желанием найти повод для выхода из соглашения невозможно объяснить заявление Макрона о необходимости дополнить договор с Тегераном таким образом, чтобы тот до 2025 года прекратил ядерную деятельность, не вел разработки в ракетной сфере и не вмешивался в дела Сирии

Ответ Ирана последовал незамедлительно: по словам министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа, «сделка по иранской ядерной программе представляет целый пакет договоренностей и невозможно выбрать некоторые элементы и попросить их усовершенствовать». «Если бы было возможным улучшить соглашение, это было бы сделано», — добавил Зариф. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , в свою очередь, подчеркнул: «Соглашение с Ираном — продукт филигранных и напряженных дипломатических усилий со стороны многих государств и можно ли в нынешней ситуации повторить такую успешную работу — это вопрос». «Есть только одна сделка с Ираном, по ядерному досье. Она действует и должна быть сохранена», — подтвердила позицию Евросоюза Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини

Но для «вольного стрелка» Макрона — как он себя назвал в интервью FoxNews , мнение такого же «вольного стрелка» Трампа по иранскому досье оказалось куда существенней, чем недовольное брюзжание Брюсселя. Макрон в качестве американского «любимчика» уже видит себя главным смотрителем за континентальной Европой, чтобы та не отклонялась от генеральной линии Вашингтона. Он убежден: после оказанного ему приема в Белом доме, канцлеру Германии Ангеле Меркель, у которой с Трампом с самого начала не заладились отношения, придется подвинуться, а то и вовсе уйти с европейской сцены.

Переговоры Трампа и Макрона окончательно прояснили, к чему Белый дом намерен склонить европейских союзников. Во-первых, к агрессивному давлению на Иран, который, по мнению американского лидера, «нельзя допустить через Сирию к Средиземному морю». «Особенно учитывая, что мы в значительной степени контролируем Средиземное море», — пояснил свою позицию Трамп.

Во-вторых, следует заставить «чрезвычайно богатые» страны Ближнего востока платить за стабилизацию в Сирии и ввести в нее свои войска.

В-третьих, Франция и на какое-то время США останутся в Сирии до обеспечения стабильности в регионе, а также для того, чтобы помешать закрепиться там Ирану. Но деньги за защиту предстоит выделить богатым странам Ближнего Востока. «Не думаю, что США или Франция должны платить огромную цену за то, что происходит», — объяснил Трамп, с чем охотно согласился прижимистый президент Франции.