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Рябков рассказал о последствиях пересмотра ядерной сделки с Ираном
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Рябков рассказал о последствиях пересмотра ядерной сделки с Ираном 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОЗМОЖНЫЙ ПЕРЕСМОТР ЯДЕРНОЙ СДЕЛКИ С ИРАНОМ ГРОЗИТ ПРОБЛЕМАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ РЕЖИМА НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ — РЯБКОВ
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Соглашение по Ирану "трогать нельзя", заявил Рябков Эксперт: в Сирии готовится большая провокация Иран при выходе США из сделки возобновит работу атомных объектов
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