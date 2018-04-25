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Соглашение по Ирану «трогать нельзя»
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Россия не получала приглашения к переговорам по новому соглашению с Ираном 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Москва не получала никаких приглашений участвовать в переговорах по гипотетическому новому соглашению с Ираном по ядерной программе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы никаких приглашений не получали. И невозможно комментировать то, чего по факту нет. Не менее существенным аспектом является то, что публичные комментарии, которые прозвучали из Вашингтона в разных своих аспектах, в разных преломлениях совпадают друг с другом. То есть, люди высказываются на одну и ту же тему в разные моменты времени не стопроцентно идентично тому, что говорилось раньше и тому, что говорилось после этого", — сказал Рябков.
"Сейчас просто нет предмета для более углубленных оценок этого", — добавил замглавы МИД РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи в Вашингтоне с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что намерен работать над новым соглашением по иранской ядерной программе.
По словам Макрона, новое соглашение будет включать четыре пункта: блокировку иранской ядерной программы до 2025 года, более продолжительный запрет на любую ядерную активность, прекращение баллистической программы Ирана и создание условий для политической стабильности в регионе.
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