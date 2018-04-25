Количество учений в Центральном военном округе выросло за год почти на 40%

ЕКАТЕРИНБУРГ , 25 апреля. / ТАСС /. Количество учений, прошедших в зимнем периоде обучения в Центральном военном округе, увеличилось по сравнению с таким же периодом прошлого года почти на 40%. Об этом в среду на встрече с ветеранами Вооруженных сил РФ сообщил командующий войсками округа генерал-лейтенант Александр Лапин

"Всего в зимнем периоде обучения текущего года проведено 68 учений, из них двухсторонних 54, позволивших с учетом боевого опыта в Сирийской Арабской Республике существенно повысить качество подготовки органов военного управления и войск, что является одним из основных показателей, влияющих на боевую мощь. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 39%", — сказал Лапин.

"В целях внедрения боевого опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике, в ходе каждого тактического и тактико-специального учения отрабатываются практические задачи по двенадцати способам действий войск. Среди них — подготовка снайперских пар, борьба с «джихад-мобилями», борьба с беспилотными летательными аппаратами и квадрокоптерами, использование минных шлагбаумов и «танковая карусель», — добавил он.

Командующий добавил, что войска округа также отрабатывают борьбу с «гибридными» методами ведения войны. «Основные усилия подготовки войск сосредоточены на подготовке органов управления и подразделений к отражению возможной агрессии в зоне ответственности округа с использованием нестандартных форм и способов применения войск на основе опыта боевых действий, полученного в Сирийской Арабской Республике. Особенностью подготовки является двусторонность и комплексность проводимых мероприятий и внедрения новых форм и способов действия войск, в том числе в условиях применения противником „гибридных“ методов ведения войны», — сказал Лапин.

Ранее генерал Лапин сообщал, что более 8 тыс. представителей Центрального военного округа приняли участие в операции в Сирии, из них свыше 3 тыс. отмечены государственными наградами.

Международное сотрудничество

Киргизии и По словам командующего, особое внимание уделяется отработке практических действий на Центрально-Азиатском стратегическом направлении. «Уже в текущем году мы провели ряд совместных мероприятий с Вооруженными силами Таджикистана Казахстана , в том числе на их территории. В середине марта завершена совместная командно— штабная тренировка в Таджикистане вблизи с афганской границей. Всего на пяти полигонах в практических действиях от округа участвовало более полутора тысяч военнослужащих и 188 единиц вооружения и военной техники, в том числе 13 самолетов оперативно-тактической авиации и 6 боевых вертолетов», — отметил Лапин.