Войска ЦВО в рамках учений отрабатывают борьбу с «джихад-мобилями» и БПЛА

"В целях внедрения боевого опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике, в ходе каждого тактического и тактико-специального учения отрабатываются практические задачи по двенадцати способам действий войск. Среди них — подготовка снайперских пар, борьба с «джихад-мобилями», борьба с беспилотными летательными аппаратами и квадрокоптерами; использование минных шлагбаумов и «танковая карусель», — сказал Лапин.

Командующий добавил, что войска ЦВО также отрабатывают борьбу с «гибридными» методами ведения войны. «Основные усилия подготовки войск сосредоточены на подготовке органов управления и подразделений к отражению возможной агрессии в зоне ответственности округа, с использованием нестандартных форм и способов применения войск, на основе опыта боевых действий, полученного в Сирийской Арабской Республике. Особенностью подготовки является двусторонность и комплексность проводимых мероприятий и внедрения новых форм и способов действия войск, в том числе в условиях применения противником „гибридных“ методов ведения войны», — сказал Лапин.

Ранее генерал Лапин сообщал, что более восьми тысяч представителей Центрального военного округа приняли участие в операции в Сирии, из них свыше трех тысяч отмечены государственными наградами.