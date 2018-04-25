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Британия минутой молчания почтит память жертв теракта в Манчестере
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Британия минутой молчания почтит память жертв теракта в Манчестере 

РИА Новости 1 час назад
ЛОНДОН, 25 апр — РИА Новости, Мария Табак. Великобритания в годовщину кровавого теракта в Манчестере 22 мая минутой молчания почтит память погибших, говорится в сообщении министерства культуры страны.
"Минута молчания пройдет в правительственных зданиях страны, другие организации могут последовать этому примеру", — говорится в сообщении минкультуры.
Минута молчания состоится в 14.30 (16.30 мск), отмечается в сообщении.
Теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»*.
В прошлом году в Великобритании произошло пять терактов, самым кровавым из них был манчестерский.
* Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России.
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