Генштаб ВС РФ: сирийская ПВО сбила 46 ракет, выпущенных 14 апреля по Дамаску и пригороду

"Полученные нами данные разведки, объективного контроля с комплексов ПВО, работа на местности и опрос свидетелей показывают, что зенитными ракетными системами "Панцирь", "Оса", "Стрела-10", "Бук", "Квадрат" и С-125, прикрывающими столицу Сирии и близлежащие аэродромы сирийских ВВС Дювали, Думейр, Блей и Меззе, уничтожено 46 крылатых ракет", — отметил генерал.

По его словам, эти ракеты с учетом траекторий их полета и возможностей сирийских средств ПВО были уничтожены в пяти районах перехвата — три из них находятся западнее сирийской столицы, еще два — восточнее.

Рудской добавил, что Сирия в ближайшее время получит новые системы ПВО, российские специалисты помогут в их освоении.

"Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время", — сказал генерал.