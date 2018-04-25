Сирийская ПВО сбила 46 ракет

Сирийская противовоздушная оборона (ПВО) сбила 46 крылатых ракет США и союзников, запущенных в сторону Дамаска и окрестностей 14 апреля. Об этом на брифинге в среду сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Полученные нами данные разведки, объективного контроля с комплексов ПВО, работа на местности и опрос свидетелей показывают, что зенитными ракетными системами "Панцирь", "Оса", "Стрела-10", "Бук", "Квадрат" и С-125, прикрывающими столицу Сирии и близлежащие аэродромы сирийских ВВС Дювали, Думейр, Блей и Меззе, уничтожено 46 крылатых ракет", — отметил генерал.
По его словам, эти ракеты с учетом траекторий их полета и возможностей сирийских средств ПВО были уничтожены в пяти районах перехвата — три из них находятся западнее сирийской столицы, еще два — восточнее.
Рудской добавил, что Сирия в ближайшее время получит новые системы ПВО, российские специалисты помогут в их освоении.
"Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время", — сказал генерал.
Он не уточнил, о каких комплексах идет речь. Ранее Рудской заявлял, что после удара США и союзников по Сирии 14 апреля Россия готова вернуться к рассмотрению вопроса поставок сирийской стороне комплексов С-300.