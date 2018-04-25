За российскими наемниками проследили после возвращения из Сирии

17 апреля корреспонденты проследили за пассажирами самолета сирийской авиакомпании Cham Wings, на которых, по данным агентства, возят наемников. Они заметили, что несколько групп мужчин вышли из терминала через отдельный выход к парковке служебного транспорта, откуда их на трех автобусах увезли в закрытую для пассажиров часть аэровокзала.

После загрузки багажа автобусы колонной отправились на юг. Незадолго до полуночи они свернули с трассы на хутор Молькино под Краснодаром , в 350 километрах к югу от аэропорта. В Молькино автобусы притормаживали к КПП, где дежурили минимум двое военных. Спустя 15-20 минут они выехали обратно уже пустыми.

Агентство утверждает, что наемников привозят в воинскую часть, где размещена 10-я отдельная бригада специального назначения российского Минобороны . Об этом «свидетельствует информация на сайте Кремля, публиковавшего отчет о президентском визите на базу несколько лет назад», говорится в расследовании. Вероятно, имеется в виду визит Дмитрия Медведева 8 августа 2011 года, во время которого он вручил бригаде орден Жукова за участие в военной кампании в Грузии

Дежурный офицер 10-й бригады заявил Reuters, что ему неизвестно о гражданских лицах, заезжающих на базу. Владельцы автобусов пояснили, что сдают их в аренду, но не сказали, кому именно.

6 апреля агентство опубликовало расследование, посвященное доставке российских наемников в Сирию чартерами Cham Wings. В нем говорилось, что самолеты прибывают в ростовский аэропорт Платов (эта воздушная гавань официально начала функционировать около четырех месяцев назад — прим. «Ленты.ру» ) ночью и отправляются рано утром с российскими наемниками на борту, но информации об этих рейсах в открытом доступе нет, а купить билеты на них невозможно.

5 марта Znak.com опубликовал расследование своего корреспондента, попавшего на военную базу в Молькино. Утверждалось, что там тренировались наемники так называемой частной военной компании Вагнера, которые, по некоторым данным, принимали участие в военных действиях в Сирии и Донбассе.