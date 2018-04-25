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ИГИЛ инвестирует в рыбные фермы
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ИГИЛ инвестирует в рыбные фермы 

News.ru 1 час назад
Террористическая группировка ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство»), запрещённая на территории РФ, по данным СМИ, может иметь на своих счетах порядка трёх миллиардов евро. При этом часть денег вложена в легальный бизнес через подставных лиц.
Об этом сообщила в среду французская радиостанция «Эроп 1» в преддверии организованной правительством Франции конференции по проблемам борьбы с финансированием терроризма, которая проходит в Париже 25-26 апреля.
В качестве источника радиостанция указывает западные спецслужбы. Уточняется, что средства были накоплены за три года посредством поборов с захваченных территорий и незаконной торговли нефтью на севере Ирака и Сирии.
Известно, что в подконтрольных террористам районах на определенном этапе производилось до 40% всей сельскохозяйственной зерновой продукции Ирака и около 80% хлопка Сирии.
Кроме того, боевики занимались незаконной конфискацией собственности своих противников, в том числе христиан, шиитов и езидов.
По информации газеты «Монд», за эти же три года часть средств через подставных лиц была инвестирована в абсолютно легальный бизнес, в том числе, например, в рыбные фермы в Ираке.
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