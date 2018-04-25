ИГИЛ инвестирует в рыбные фермы

Террористическая группировка ИГИЛ ( ИГ , «Исламское государство»), запрещённая на территории РФ , по данным СМИ, может иметь на своих счетах порядка трёх миллиардов евро. При этом часть денег вложена в легальный бизнес через подставных лиц.

Об этом сообщила в среду французская радиостанция «Эроп 1» в преддверии организованной правительством Франции конференции по проблемам борьбы с финансированием терроризма, которая проходит в Париже 25-26 апреля.

Сирии. В качестве источника радиостанция указывает западные спецслужбы. Уточняется, что средства были накоплены за три года посредством поборов с захваченных территорий и незаконной торговли нефтью на севере Ирака

Известно, что в подконтрольных террористам районах на определенном этапе производилось до 40% всей сельскохозяйственной зерновой продукции Ирака и около 80% хлопка Сирии.

Кроме того, боевики занимались незаконной конфискацией собственности своих противников, в том числе христиан, шиитов и езидов.

По информации газеты «Монд», за эти же три года часть средств через подставных лиц была инвестирована в абсолютно легальный бизнес, в том числе, например, в рыбные фермы в Ираке.