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Посол РФ: механизм координации по Сирии между РФ и Израилем действует без сбоев
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Посол РФ: механизм координации по Сирии между РФ и Израилем действует без сбоев 

ТАСС 1 час назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 апреля. /ТАСС/. Механизм координации по Сирии между военными РФ и Израиля действует без сбоев, до сих пор не было даже намеков на инциденты. С таким заявлением выступил в среду в интервью израильскому информационному порталу Ynet посол России в еврейском государстве Александр Шеин.
"У нас (РФ и Израиля — прим. ТАСС) отлажено действие механизма координации и взаимного информирования по Сирии по линии министерств обороны двух стран, — сказал глава российской дипмиссии в Тель-Авиве. — До сих пор никаких инцидентов и даже намеков на инциденты не было. Я надеюсь, что и далее не будет".
Шеин отметил, что «Россия всегда учитывает озабоченности и интересы Израиля в сфере обеспечения национальной безопасности». «Нас, конечно, беспокоит то состояние, в котором находятся взаимоотношения между Израилем и Ираном в свете взаимных угроз и неприятия этими странами друг друга, — продолжил посол. — Особенно нас не может не волновать то, что такое состояние вещей между Израилем и Ираном, которое сейчас присутствует в соседней с Израилем Сирии, может как-то дестабилизировать и осложнять обстановку на Ближнем Востоке».
Израиль настаивает на том, что не поддерживает ни одну из сторон конфликта в Сирии и не принимает участия в переговорах по урегулированию в соседней арабской стране. При этом, по данным иностранных СМИ, израильская авиация регулярно осуществляет рейды на сирийской территории. Для того, чтобы обезопасить военные силы двух государств от случайных столкновений на сирийской территории, осенью 2015 года Израиль и РФ наладили механизм деконфликтизации, для чего при Генштабе еврейского государства был создан специальный координационный центр.
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