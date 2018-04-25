Посол РФ: механизм координации по Сирии между РФ и Израилем действует без сбоев

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 апреля. / ТАСС /. Механизм координации по Сирии между военными РФ Израиля действует без сбоев, до сих пор не было даже намеков на инциденты. С таким заявлением выступил в среду в интервью израильскому информационному порталу Ynet посол России в еврейском государстве Александр Шеин

"У нас (РФ и Израиля — прим. ТАСС) отлажено действие механизма координации и взаимного информирования по Сирии по линии министерств обороны двух стран, — сказал глава российской дипмиссии в Тель-Авиве. — До сих пор никаких инцидентов и даже намеков на инциденты не было. Я надеюсь, что и далее не будет".

Шеин отметил, что «Россия всегда учитывает озабоченности и интересы Израиля в сфере обеспечения национальной безопасности». «Нас, конечно, беспокоит то состояние, в котором находятся взаимоотношения между Израилем и Ираном в свете взаимных угроз и неприятия этими странами друг друга, — продолжил посол. — Особенно нас не может не волновать то, что такое состояние вещей между Израилем и Ираном, которое сейчас присутствует в соседней с Израилем Сирии, может как-то дестабилизировать и осложнять обстановку на Ближнем Востоке».