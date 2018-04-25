Советник президента Ирака назвал эффективным сотрудничество с РФ в сфере безопасности

СОЧИ , 25 апреля. / ТАСС /. Ирак высоко оценивает сотрудничество с Россией в сфере антитеррора и работу совместных механизмов поддержания безопасности на Ближнем Востоке. Об этом сообщил в среду журналистам советник президента Ирака по вопросам национальной безопасности Фалих аль-Файяд.

"Иракско-российское сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом плодотворно и обширно. У нас есть четырехсторонний координационный центр по обмену информацией (в Багдаде функционирует четырехсторонний координационно-информационный центр с участием военных России, Ирака, Сирии Ирана — прим. ТАСС), который обеспечивает прямой обмен информацией между его участниками. От российской стороны мы регулярно получаем последние разведанные, а также сведения о действиях российской авиации в Сирии", — заявил он.

Советник иракского лидера добавил, что сотрудничество между странами и дальше будет развиваться во всех ключевых сферах: безопасности, военной и разведывательной.

Аль-Файяд прибыл в Россию для участия в IX международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Сочи 24-26 апреля.