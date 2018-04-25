Ещё
Советник президента Ирака назвал эффективным сотрудничество с РФ в сфере безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Советник президента Ирака назвал эффективным сотрудничество с РФ в сфере безопасности 

ТАСС 1 час назад
СОЧИ, 25 апреля. /ТАСС/. Ирак высоко оценивает сотрудничество с Россией в сфере антитеррора и работу совместных механизмов поддержания безопасности на Ближнем Востоке. Об этом сообщил в среду журналистам советник президента Ирака по вопросам национальной безопасности Фалих аль-Файяд.
"Иракско-российское сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом плодотворно и обширно. У нас есть четырехсторонний координационный центр по обмену информацией (в Багдаде функционирует четырехсторонний координационно-информационный центр с участием военных России, Ирака, Сирии и Ирана — прим. ТАСС), который обеспечивает прямой обмен информацией между его участниками. От российской стороны мы регулярно получаем последние разведанные, а также сведения о действиях российской авиации в Сирии", — заявил он.
Советник иракского лидера добавил, что сотрудничество между странами и дальше будет развиваться во всех ключевых сферах: безопасности, военной и разведывательной.
Аль-Файяд прибыл в Россию для участия в IX международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в Сочи 24-26 апреля.
ТАСС: последние новости
Роухани: США хотят разграбить ресурсы Ближнего Востока, а не оказать помощь региону Германия выделит Сирии дополнительно €1 млрд в качестве гуманитарной помощи СМИ: ИГ может располагать капиталом в €3 млрд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру407
Минтруд успокоил россиян72
В Москве ожидают новый ураган8
За С-400 выстроилась очередь43
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста28
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:30
В Москве ожидают новый ураган
Погода Новости Москвы
02:13
Что общего у протестов в Ереване и киевского Майдана
Кавказ Политика
00:19
Стало известно о погоде в Москве
Общество Новости Москвы
00:41
Макаки отомстили наглому туристу
Общество Происшествия
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
03:42
Жена Боярского рассказала об алкоголизме артиста
Шоу-бизнес
00:39
«Нафтогаз» пригрозил полномасштабным конфликтом с РФ
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение