СМИ: ИГ может располагать капиталом в €3 млрд 

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) может располагать капиталом в размере €3 млрд
Об этом сообщила в среду французская радиостанция Europe 1 в преддверии организованной правительством Франции конференции по проблемам борьбы с финансированием терроризма, которая проходит в Париже 25-26 апреля.
Согласно информации западных спецслужб, на которые ссылается радиостанция, деньги были накоплены в течение трех лет за счет поборов на захваченной территории и незаконной торговли нефтью на севере Ирака и Сирии. В частности, радиостанция отмечает, что в подконтрольных террористам районах на определенном этапе производилось до 40% всей сельскохозяйственной зерновой продукции Ирака и около 80% хлопка Сирии. Террористы также занимались незаконной конфискацией собственности своих противников, в том числе христиан, шиитов и езидов.
Газета Le Monde, в свою очередь, сообщила, что за эти же три года часть средств через подставных лиц была инвестирована в абсолютно легальный бизнес, в том числе, например, в рыбные фермы в Ираке. По данным французских СМИ, которые ссылаются на западные спецслужбы, террористы также создали сеть денежных переводов через посредников в Турции и других странах Ближнего Востока.