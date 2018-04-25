СМИ: ИГ может располагать капиталом в €3 млрд

Об этом сообщила в среду французская радиостанция Europe 1 в преддверии организованной правительством Франции конференции по проблемам борьбы с финансированием терроризма, которая проходит в Париже 25-26 апреля.

Согласно информации западных спецслужб, на которые ссылается радиостанция, деньги были накоплены в течение трех лет за счет поборов на захваченной территории и незаконной торговли нефтью на севере Ирака Сирии . В частности, радиостанция отмечает, что в подконтрольных террористам районах на определенном этапе производилось до 40% всей сельскохозяйственной зерновой продукции Ирака и около 80% хлопка Сирии. Террористы также занимались незаконной конфискацией собственности своих противников, в том числе христиан, шиитов и езидов.