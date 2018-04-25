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В российском Генштабе оценили разрушения у НИЦ «Базра»
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В российском Генштабе оценили разрушения у НИЦ «Базра» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Не менее 8,5 тонны взрывчатки должно было взорваться в районе сирийского научно-исследовательского центра «Базра» по версии США, но повреждения говорят о меньшем объеме, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Представитель Генштаба отметил, что об этом «свидетельствует характер разрушений зданий и сооружений данного центра и полностью уцелевшие постройки, находящиеся вокруг него на расстоянии не более 100 метров».
"Даже если принять во внимание, что снаряжение боевой части крылатой ракеты «Томагавк» составляет от 150 до 200 килограмм взрывчатого вещества, то по американской версии, без учета ракет воздух-земля, выпущенных с двух бомбардировщиков Б-1Б, в районе цели должно было взорваться не менее 8,5 тонны взрывчатки. В результате такого взрыва научно-исследовательскому центру «Барза» должен был быть причинен гораздо больший ущерб, чего не наблюдается", — сказал он.
США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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