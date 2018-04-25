В Совфеде назвали шантажом призыв Эль-Рияда ввести войска в Сирию 

Заявление главы МИД Саудовской Аравии Адиля аль-Джубейра о том, что Катар должен «заплатить» за поддержку США и направить свои войска в Сирию, это настоящий шантаж, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Заявление главы МИД Саудовской Аравии — это самый настоящий шантаж. Саудовская Аравия толкает Катар на заведомо противоправные действия", — цитирует сенатора его пресс-служба.
Само заявление саудовского дипломата Клинцевич считает странным, ведь «в Эль-Рияде не могут не понимать, что ничего, кроме дополнительного хаоса и новых бессмысленных жертв, это не принесет». По мнению Клинцевича, «саудиты преследуют какие-то другие цели, о которых предпочитают вслух не говорить».
"Восток, как известно, дело тонкое", — заключил он.