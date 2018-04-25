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Новый аэропорт Стамбула станет одним из крупнейших в мире 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
АНТАЛЬЯ, 25 апр — РИА Новости, Алена Палажченко. Сооружаемый в Стамбуле новый аэропорт станет мощнейшим мировым транспортным хабом и внесет вклад в развитие гражданской авиации, заявил заместитель министра транспорта, судоходства и связи Турции Юксель Джошкунъюрек.
Новый аэропорт Стамбула является одним из трех мегапроектов, реализуемых в городе по инициативе президента Турции Тайипа Эрдогана. В 2016 был открыт третий мост через пролив Босфор, а в этом году ожидается начало строительства канала «Стамбул», который пройдет параллельно Босфору.
"Сектор гражданской авиации в Турции быстро развивается, что связано с развитием туризма. Турция расположена на пересечении многих путей, особенно важен Стамбул, откуда отправляются рейсы в 304 точки мира. Мы вложили в этот сектор 4 миллиарда долларов, заканчивается строительство третьего аэропорта Стамбула, 85% работ уже сделано. Надеюсь, к концу октября мы откроем новый аэропорт, превратив его в мощнейший мировой хаб, что внесет вклад в развитие мировой гражданской авиации", — сказал Джошкунъюрек, выступая на открытии авиасалона Eurasia Airshow в Анталье.
Он добавил, что в следующем году Турция планирует увеличить пассажиропоток в сфере гражданской авиации до 200 миллионов.
Новый аэропорт Стамбула будет одним из самых больших в мире. Его площадь составит 80 миллионов квадратных метров, аэропорт при его полном вводе в эксплуатацию трудоустроит около 225 тысяч человек и сможет одновременно принимать 114 самолетов. Всего из аэропорта будут вылетать рейсы по 350 направлениям. Инвестиции в проект составили 10,2 миллиарда долларов, и ожидается, что за первые 25 лет эксплуатации он принесет прибыль в размере 22,2 миллиарда долларов.
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