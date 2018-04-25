В хранилище «Хим Шиншар» в САР не было отравляющих веществ, заявил Генштаб

"Второй объект — подземное хранилище «Хим Шиншар» в провинции Хомс. Химическое оружие на данном объекте никогда не разрабатывалось и не хранилось", — сказал он.

Также он добавил, что и в наземном хранилище этого объекта отравляющие вещества никогда не содержались.

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