В хранилище «Хим Шиншар» в САР не было отравляющих веществ, заявил Генштаб 

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Отравляющие вещества никогда не содержались в хранилище «Хим Шиншар» провинции Хомс в Сирии, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Второй объект — подземное хранилище «Хим Шиншар» в провинции Хомс. Химическое оружие на данном объекте никогда не разрабатывалось и не хранилось", — сказал он.
Также он добавил, что и в наземном хранилище этого объекта отравляющие вещества никогда не содержались.
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