Генштаб опроверг данные Пентагона о попадании ракет при обстреле Сирии

"Теперь о результатах работы на объекте «Хим Шиншар», где по американской версии якобы хранилось химическое оружие. По утверждению представителей Пентагона, в наземные сооружения попало двадцать две ракеты. Нами зафиксировано не более семи попаданий, что отражено на космическом снимке", — рассказал Рудской.

Также он добавил, что, по данным российских военных, зафиксировано всего лишь два попадания в подземное хранилище объекта «Хим Шиншар», а не семь, как считают американские военные.