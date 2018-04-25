Генштаб опроверг данные Пентагона о попадании ракет при обстреле Сирии 

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. По сирийскому объекту «Хим Шиншар», где якобы хранилось химическое оружие, попало семь ракет, а не 22, как утверждали в Пентагоне, заявил журналистам на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Теперь о результатах работы на объекте «Хим Шиншар», где по американской версии якобы хранилось химическое оружие. По утверждению представителей Пентагона, в наземные сооружения попало двадцать две ракеты. Нами зафиксировано не более семи попаданий, что отражено на космическом снимке", — рассказал Рудской.
Также он добавил, что, по данным российских военных, зафиксировано всего лишь два попадания в подземное хранилище объекта «Хим Шиншар», а не семь, как считают американские военные.
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