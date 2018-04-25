Ещё
Генштаб ВС РФ: Сирия получит новые средства ПВО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру

Генштаб ВС РФ: Сирия получит новые средства ПВО 

Вести Экономика 22 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 25 апреля — «Вести. Экономика». Генштаб ВС России заявил о планах поставить в ближайшее время Сирии новые средства противовоздушной обороны, а также подготовить сирийских специалистов.
ЗРК С-300  "Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время", — отметил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
При помощи российских специалистов восстановлены и усовершенствованы средства противовоздушной обороны Сирии, подчеркнул Рудской.
Во время нападения на Сирию 14 апреля основная часть высокоточного оружия западной коалиции уничтожена комплексами ПВО советского производства. «Это С-125, „Оса“ и „Квадрат“», — отметил Рудской.
Вести Экономика: последние новости
В Сирии ждут наступления боевиков и новых провокаций Россия на три недели останется без займов Средняя зарплата учителя в Москве - 90 тыс. рублей
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»38
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»183
Пока вы спали: Су-57 «провалились»162
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру73
Число жертв урагана в Москве увеличилось2
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
00:28
Число жертв урагана в Москве увеличилось
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение