Генштаб ВС РФ: Сирия получит новые средства ПВО

Москва , 25 апреля — «Вести. Экономика». Генштаб ВС России заявил о планах поставить в ближайшее время Сирии новые средства противовоздушной обороны, а также подготовить сирийских специалистов.

ЗРК С-300 "Российские специалисты продолжат обучение сирийских военнослужащих, а также окажут помощь в освоении новых образцов средств ПВО, поставки которых будут осуществлены в ближайшее время", — отметил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской

При помощи российских специалистов восстановлены и усовершенствованы средства противовоздушной обороны Сирии, подчеркнул Рудской.

Во время нападения на Сирию 14 апреля основная часть высокоточного оружия западной коалиции уничтожена комплексами ПВО советского производства. «Это С-125, „Оса“ и „Квадрат“», — отметил Рудской.