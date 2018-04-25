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Генштаб рассказал о «странностях» при ударе по «химическим» объектам в САР
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Генштаб рассказал о «странностях» при ударе по «химическим» объектам в САР 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Сразу после ударов США и стран коалиции по якобы объектам с отравляющими веществами в Сирии там побывало много людей без средств защиты, никто из них не пострадал, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Сразу после ударов на этих разрушенных объектах побывало много работавших там людей и просто зевак, без каких либо средств защиты. Никто из них не получил поражения отравляющими веществами", — сказал он.
Рудской отметил, что для определения уровня возможного заражения местности в результате нанесенного ракетного удара и угрозы мирному населению российские специалисты радиационной, химической и биологической защиты на объекте «Барза» взяли все необходимые пробы.
"Их анализ не выявил содержания токсичных химикатов и отравляющих веществ на разрушенном объекте, что подтверждается соответствующим актом. Это говорит о том, что в данном научно-исследовательском центре работы с отравляющими веществами давно не велись", — подчеркнул Рудской.
По его словам, «непонятна логика военно-политического руководства США, Великобритании и Франции при выборе данных объектов для нанесения ударов».
"Если, по их мнению, на них действительно были запасы отравляющих веществ, то при нанесении ударов крылатыми ракетами могли возникнуть большие очаги заражения местности. А в случае с Дамаском неминуемо погибли бы десятки тысяч человек", — сказал представитель Генштаба.
Рудской также отметил, что в любой стране объекты, где ведутся исследования в области разработки химоружия и хранятся боеприпасы, тщательно охраняются из-за большой опасности для людей. «Однако ничего подобного на вышеперечисленных трех объектах не наблюдалось. Это были обычные здания и ангары», — добавил он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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